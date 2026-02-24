توقع بنك «يو بي إس» وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة عند 6200 دولار للأوقية خلال الأشهر القادمة، مدفوعًا باستمرار العوامل الرئيسية التي دعمت مكاسبه القوية خلال العام الماضي.

وأشار البنك السويسري إلى أن حالة عدم اليقين التجاري عادت بقوة، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضريبة عالمية بنسبة 15%، وهو ما يعزز الطلب على المعدن الأصفر، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.



كما يتوقع المحللون في «يو بي إس» خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما يقلل التكلفة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا وفقا لوكالات إعلامية غربية.