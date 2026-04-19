منحت شركة التحليلات المالية «Rating» في تقرير حديث، شركة أرامكو السعودية تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل عند مستوى «AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.



ويأتي التصنيف في وقت تتزايد فيه تقلبات أسواق الطاقة العالمية، إذ تواصل «أرامكو» ترسيخ موقعها كأقوى شركة نفط في العالم، مدعومة بمتانة مالية استثنائية، وتكلفة إنتاج هي الأدنى عالمياً.



مكامن القوة



وأكد التقرير على مكامن القوة لشركة أرامكو السعودية في مواجهة التحديات الحالية على الرغم من المخاطر الجيوسياسية.



واستندت «Rating» في تصنيفها الإيجابي لشركة أرامكو إلى ملكية الحكومة السعودية للشركة 81.48%، إلى جانب إنتاج ضخم يصل إلى 12.9 مليون برميل مكافئ يومياً، واحتياطيات تتجاوز 250 مليار برميل مكافئ نفطي.



متانة كبيرة



وعلى صعيد التكاليف، تحافظ «أرامكو» على واحدة من أقل كلف الإنتاج عالمياً، عند نحو دولارين إلى 3 دولارات للبرميل، ما يمنحها قدرة عالية على مواجهة تقلبات أسعار النفط..



ورغم تراجع متوسط أسعار النفط بنسبة 13.7% خلال 2025 إلى 69.2 دولار للبرميل، تمكنت الشركة من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 510 مليارات ريال، وصافي أرباح عند 350 مليار ريال، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بلغ 49.8%.



كما تظهر المؤشرات المالية متانة كبيرة، إذ يبلغ معدل المديونية 3.8% فقط، فيما يصل صافي الدين إلى نحو 18.3 مليار دولار مقابل سيولة نقدية تتجاوز 64.8 مليار دولار، مع قدرة تغطية فوائد قوية تصل إلى 75 مرة.