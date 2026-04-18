تخطط الحكومات الأوروبية لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة -الخضراء- لمواجهة صدمات أسعار الوقود الأحفوري، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن حرب إيران، حسبما أكدت مسودة اتفاقية اطلعت عليها l l«بوليتيكو».



تهديد الأمن

وتنص المسودة، التي وافقت عليها اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل الجاري، والتي تتطلب الآن موافقة سفراء الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجيته، على أن «الأعمال العدائية في إيران والمنطقة الأوسع تهدد الأمن والازدهار الإقليمي والعالمي».



تسريع التحول



ومن المتوقع أن يوقع وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء القادم، على مجموعة من الخلاصات التي تحدد توجهاً جديداً للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والمناخ.



وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري بسبب حرب إيران، تعكس مسودة الاتفاقية مخاوف بشأن استقلالية الاتحاد الأوروبي وأمنه. ويرى وزراء الخارجية في التكتل، أن الحل الأمثل يكمن في تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.