أظهر التقرير الأسبوعي لقيمة الملكية والقيمة المتداولة لسوق الأسهم التي تنشرها تداول السعودية، أن صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية، في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير 2026، بلغ نحو 395 مليون ريال.



وبحسب التقرير، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 37.03% من إجمالي عمليات الشراء في السوق الرئيسية، مقابل 35.07% من إجمالي عمليات البيع. في المقابل، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأفراد الأجانب نحو 3.72 مليون ريال.



مبيعات السعوديين



ووفقاً للتقرير، فقد بلغت مشتريات المستثمرين الأفراد الأجانب بشكل مباشر نحو 406.6 مليون ريال وبنسبة وصلت إلى 2% من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 420.9 مليون ريال.



وبدأت السوق المالية اعتباراً من 1 فبراير 2026، فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر.



في المقابل، بلغ صافي مبيعات إجمالي الأفراد السعوديين نحو 635 مليون ريال، وصافي مشتريات المؤسسات السعودية نحو 186 مليون ريال.