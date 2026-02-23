كشفت وزارة المالية عن النتائج الفعلية لأداء ميزانية الدولة لعام 2025، إذ كشفت إن إجمالي إيرادات الدولة بلغت 1.11 تريليون ريال، فيما بلغت المصروفات نحو 1.389 تريليون ريال، وبلغ العجز 276.61 مليار ريال.



وأظهر التقرير أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغت 606.54 مليار ريال، تعادل 54.55% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 505.82 مليار ريال، تعادل 45.45% من إجمالي الإيرادات، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 1% مقارنة بعام 2024.

عدد من القطاعات



وكشفت وازرة المالية عن المصروفات الفعلية لعدد من القطاعات، إذ بلغت مصروفات «تعويضات العاملين» نحو 574.53 مليار ريال، فيما بلغ مصروفات «استخدام السلع والخدمات» 316,34 مليار ريال، و54.47 مليار ريال لنفقات التمويل، أما الإعانات فبلغت 35.91 مليار ريال، والمنح 5.19 مليار ريال، وبلغت مصروفات المنافع الاجتماعية 99.32 مليار ريال، أما المصروفات الأخرى فقيمتها 134.16 مليار ريال، وبلغت قيمة المصروفات غير المالية (رأسمالي) 168.51 مليار ريال.



وفيما يختص بميزانية الربع الرابع، فقد بلغت الإيرادات نحو 276.74 مليار ريال، والمصروفات 371.59 مليار ريال، بعجز قيمته 94.85 مليار ريال.



وكانت 44% من الإيرادات غير نفطية في الربع الرابع بقيمة 122.56 مليار ريال، أما الإيرادات النفطية فبلغت 154.19 مليار ريال.