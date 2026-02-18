ارتفعت أسعار النفط اليوم، خلال التعاملات الآسيوية بعد تراجعها بنحو 2% في الجلسة السابقة، إذ يقيم المستثمرون التقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهم ظلوا حذرين بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي يهدئ المخاوف حيال الإمدادات.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً أو 0.22% إلى 67.57 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.19% إلى 62.45 دولار. ويجري تداول الخامين قرب أدنى مستوياتهما في أسبوعين.



مخزونات الخام



ويتوقع محللون أن تكون مخزونات النفط الخام قد ارتفعت بنحو 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 فبراير الجاري، في حين انخفضت مخزونات البنزين بنحو 200 ألف برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.6 مليون برميل.