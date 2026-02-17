أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مسؤولين في الحكومة الأميركية، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، يجرون مناقشات مع النظام الشيوعي في كوبا، في وقت تواجه الجزيرة أوضاعاً اقتصادية متدهورة.



وقال ترمب للصحافيين أمس (الإثنين): «نحن نتحدث إلى كوبا الآن، وماركو روبيو يتحدث إلى كوبا الآن»، وأضاف على متن طائرة الرئاسة: «ينبغي لكوبا بالتأكيد أن تُبرم اتفاقاً لأن الوضع يشكل تهديداً إنسانياً».



وتابع: «في الوقت الحالي، هناك حظر، ولا يوجد نفط، ولا يوجد مال، ولا يوجد أي شيء».



وتشهد الحياة اليومية في كوبا شللاً تاماً، بعد أن فقدت البلاد داعمها الرئيسي عندما ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أوائل شهر يناير.



وقال روبيو، في مقابلة مع «بلومبرغ» السبت: «إن إدارة ترمب مستعدة لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، بعد أن سعت البلاد إلى التكيف في الأسابيع التي أعقبت إطاحة مادورو».