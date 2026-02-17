كشف عالم نفس أمريكي، في مقال نشره موقع «بي سايكولوجي توداي»، ثلاث طرق تفكير تميز أصحاب الذكاء العالي، مؤكداً أن الذكاء لا يرتبط دائماً بسرعة البديهة أو الحسم السريع كما تروّج الصورة النمطية، بل قد يتجلى في أنماط ذهنية أكثر عمقاً وتعقيداً.

وأوضح أن الشخص الذكي لا يكون دائماً سريع الرد أو حاسم الرأي، بل قد تبدو أفكاره أبطأ وأكثر انشغالاً، وفقاً للعربية نت.

أولاً: المحاكاة الذهنية

يعيد الأذكياء تمثيل المحادثات في أذهانهم ويتخيلون سيناريوهات مستقبلية متعددة. ورغم أن ذلك قد يُفسر على أنه قلق، فإنه يمثل محاكاة ذهنية متقدمة تساعدهم على تحليل الاحتمالات وتوقع المخاطر، مستندين إلى ذاكرة عاملة قوية تعالج السيناريوهات بدقة.

ثانياً: تقبّل التناقض

يتمتع أصحاب الذكاء العالي بقدرة أكبر على تحمّل وجود رأيين متعارضين دون استعجال الحسم. وأظهرت دراسة عام 2023 أنهم أكثر تقبلاً للغموض وأقل حاجة إلى إغلاق معرفي سريع، ما يعكس مرونة معرفية أعلى.

ثالثاً: التريث في الإجابة

تشير أبحاث علم الإدراك إلى أن الذكاء يرتبط بالتحكم لا بالسرعة. فالأذكياء أكثر قدرة على كبح الاستجابات التلقائية والانخراط في التفكير التحليلي، خصوصاً في المسائل المعقدة. وأكدت دراسة عام 2022 أن ارتفاع مستوى الذكاء يرتبط بميل أكبر للتفكير المتأني ورصد الأخطاء، حتى وإن فُسر هذا التريث أحياناً على أنه تردد.