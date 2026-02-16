انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، 44.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11.183.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 235 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مهارة، وأسمنت العربية، والأبحاث والإعلام، وأيان، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سلوشنز، وجاهز، وتكافل الراجحي، وأو جي سي، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.26% و8.01%.
الأكثر نشاطاً
وكانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وكيان السعودية، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهُم شركات سلوشنز، والراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، ومهارة، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً 328.20 نقطة ليقفل عند مستوى 23.764.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت أكثر من 2.2 مليون سهم.
The main Saudi stock index fell today by 44.79 points to close at 11,183.85 points, with trading values amounting to 4 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin of the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 235 million shares, with 69 companies' shares recording an increase in value, while 191 companies' shares closed lower.
The shares of the companies Maharah, Arabian Cement, Research and Media, Ayan, and Saudi Ceramics were the highest gainers, while the shares of Solutions, Jahez, Al Rajhi Takaful, OGC, and United Insurance were the biggest decliners in trading, with the rates of increase and decrease ranging between 7.26% and 8.01%.
Most Active
The shares of Americana, Maharah, Kayan Saudi Arabia, Batic, and Saudi Aramco were the most active by volume, while the shares of Solutions, Al Rajhi, Al Ahli, Saudi Aramco, and Maharah were the most active by value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down 328.20 points to close at 23,764.92 points, with trading values exceeding 19 million riyals and a volume of traded shares exceeding 2.2 million shares.