انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، 44.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11.183.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 235 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات مهارة، وأسمنت العربية، والأبحاث والإعلام، وأيان، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سلوشنز، وجاهز، وتكافل الراجحي، وأو جي سي، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.26% و8.01%.


الأكثر نشاطاً


وكانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وكيان السعودية، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهُم شركات سلوشنز، والراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، ومهارة، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً 328.20 نقطة ليقفل عند مستوى 23.764.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت أكثر من 2.2 مليون سهم.