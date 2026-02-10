تصدّر الرئيس التنفيذي لشركة NHC الأستاذ محمد البطي قائمة «كونستركشن ويك» لأكثر 30 قائداً مؤثراً في إعادة تعريف مشهد البناء في المملكة لعام 2025، محققاً المركز الأول للسنة الثانية على التوالي؛ تقديراً لدوره الريادي في قيادة التحول النوعي في قطاع الإسكان والتطوير العقاري بالمملكة.

ومنذ توليه قيادة NHC، استطاع البطي أن يقود الشركة إلى إعادة تشكيل مشهد الإسكان في المملكة، من خلال وجهات مبتكرة تثري الحياة اليومية وتسهم في رفع معايير الجودة وتستثمر في المستقبل. وخلال السنوات الماضية، حققت الشركة إنجازات نوعية رسّخت مكانة NHC كأكبر مطور عقاري في المنطقة بمستهدفاتٍ طموحة تصل إلى 600 ألف وحدة سكنية بحلول 2030م، تم تحقيق 50% منها بنهاية العام الماضي، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية برفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وتستحوذ NHC على 62% من مبيعات مشاريع البيع على الخارطة و30% من التمويل العقاري، فيما حققت خلال العامين الماضيين نمواً غير مسبوق في أدائها. وخلال عام 2025، وسعت الشركة محفظتها العقارية بإطلاق 6 وجهات جديدة في الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، وتبوك، كما بلغت مبيعات وجهاتها ما يزيد على 29 مليار ريال؛ مما يعكس مكانتها الريادية في قطاع التطوير العقاري، ويؤكد ثقة عملائها بما تقدمه من منتجات متنوعة.

وفي جانب البنية التحتية والخدمات الأساسية، أعلنت الشركة عن بدء تنفيذ 166 مدرسة في وجهاتها بالتعاون مع شركة تطوير المباني، وتساهم بشكل مباشر في مبادرة السعودية الخضراء، كما تستثمر في تنمية القدرات البشرية من خلال برنامج «واعد» لتأهيل الخريجين السعوديين الذي خرّج 500 متدرب في النسخة الخامسة منه خلال عام 2025. ولدورها في الجانب التنموي والاجتماعي، حصلت الشركة على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2024 وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع الإسكان.

وتواصل NHC دورها الريادي كمحرك رئيس لتطور القطاع العقاري في المملكة، من خلال شراكاتها الدولية بمحفظة تتجاوز 40 مليار ريال سعودي، كما عقدت شراكات مع كبرى الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وكوريا الجنوبية، وتركيا، ومصر، وغيرها؛ مما يؤكد الثقة العالمية بالسوق العقاري السعودي، لتقدم بذلك نموذجاً وطنياً في التنمية المتكاملة التي تبني وجهات عصرية تثري حياة الإنسان في المملكة.