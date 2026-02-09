أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، توفر 16 فرصة استثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أمام القطاع الخاص، في إطار تعزيز الشراكة مع المنظومة.

وأوضح الجاسر، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص في منظومة النقل والخدمات اللوجستية تجاوز 250 مليار ريال، منها 25 مليار ريال تم استقطابها عبر مشاريع التخصيص، مشيراً إلى إقفال عدد من مشاريع التخصيص بهذه القيمة من استثمارات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد نجاح الخطوات التي اتخذتها المملكة لتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مبيناً أن المنظومة تمثل قطاعاً اقتصادياً حيوياً يقدم خدمات متقدمة، ويمتلك بنية تحتية جاذبة للاستثمار ومولدة للوظائف.

وأضاف أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تُعد قطاعاً ممكِّناً لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها الصناعة، والتعدين، والسياحة، والحج والعمرة، والتجارة، وجودة الحياة، وغيرها من المقومات الاقتصادية والتنموية.

ونبّه أن الوزارة عملت على حوكمة العلاقة مع القطاع الخاص وتنظيم آليات التواصل من خلال إنشاء مجلس الشراكة اللوجستية، الذي يعقد اجتماعات دورية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ويتم من خلاله تبادل الآراء، وتقديم التغذية الراجعة حول الأنظمة والتشريعات والمستجدات، وبحث سبل التعاون لرفع كفاءة وتنافسية القطاع.