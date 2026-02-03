ارتفعت أسعار الذهب والفضة بأكثر من 5%، اليوم، بعد موجة بيع حادة نجمت عن ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التالي.



وواصل الذهب مكاسبه في المعاملات الفورية وارتفع 6% إلى 4,944.58 دولارا للأوقية.



وفي وقت سابق ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 5.01% إلى 4,893.35 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له فيما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسياً 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.



أعلى مستوى



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 11.7% إلى 85.93 دولار للأونصة. وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار الخميس الماضي.



وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2134.10 دولارات للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا 2918.80 دولار في 26 يناير الماضي، وتراجع سعر البلاديوم 0.5% إلى 1711 دولاراً.



قيمة عادلة



وقال كبير محللي السوق بأحد المجموعات المتخصصة كايل رودا:«من المعقول أن يكون هذا السعر قريباً من قيمته العادلة، إذا أخذنا في الاعتبار سلوك السوق غير المنطقي الذي شهدناه لأسابيع عدة».



وأضاف:«الأسعار الحالية تعيد الذهب والفضة إلى مستوياتهما التي كانت عليها في أوائل النصف الثاني من يناير الماضي».



وأضاف رودا:«أيدت الأسواق ترشيح وارش من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتباره شخصاً يتمتع بمصداقية نسبية، ولذا شهدنا تحرك الدولار بناء على ذلك، وكان هذا بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل انهيار أسعار المعادن النفيسة».