علمت «عكاظ» أن منصة «مقيم» بدأت العمل على تدشين خدمة «تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة»، إذ تُمكن الخدمة المنشآت من الموافقة على طلبات تحويل تأشيرات زيارة عوائل العاملين لديها إلكترونياً.



وتم تدشين صفحة خاصة في منصة مقيم، إلا أن الخدمة لم تطلق فعلياً حتى الآن.



وتضمنت الصفحة المخصصة لتقديم الخدمة، إدخال «رقم المنشأة، ورقم الطلب، وتاريخ الطلب (ابتداء من وحتى تاريخ)، وحالة الطلب، ورقم الإقامة، وتاريخ الطلب»، مع تخصيص نافذة في الأسفل تظهر «قائمة طلبات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، واسم المقيم، ورقم الإقامة».

الاستقدام الالكتروني

وأطلقت المنصة رسمياً خدمة «استقدام أفراد الأسرة» إذ تمكن المنشآت من الموافقة على طلبات استقدام عوائل العاملين لديها إلكترونياً عبر خطوتين، الأولى «المقيم يقدم الطلب عبر أبشر أفراد، والمنشأة تراجع الطلب عبر منصة (مقيم) وتوافق أو ترفض الطلب».