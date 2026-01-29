حصدت شركة «عِلم»، رائدة الحلول الرقمية وخدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، جائزة التميز المؤسسي في السلامة والصحة المهنية للمنشآت الكبيرة والعملاقة (نسخة 2025)، ضمن جائزة العمل، إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد تحقيق الشركة نسبة امتثال بلغت 100% لمتطلبات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، في إنجاز يعكس التزامها بتبنّي أعلى المعايير الوطنية في هذا المجال.

وأكد ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في «عِلم»، أن جائزة العمل تُعد من المبادرات الوطنية المهمة التي تكرّم منشآت القطاع الخاص الرائدة، وتسهم في تعزيز الممارسات النموذجية في بيئات العمل، مشيراً إلى أن تحقيق «عِلم» نسبة امتثال 100% لمتطلبات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية يعكس التزامها الصارم بتطبيق المعايير المعتمدة، وحرصها المستمر على حماية صحة وسلامة منسوبيها.

وأضاف العريفي أنَّ هذا الفوز جاء ثمرة لجهود فرق عمل الشركة، ولا سيّما مجموعة التمكين والتخطيط المؤسسي، في تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز ثقافة السلامة، إلى جانب المشاركة الفاعلة للموظفين في التقييم والاستبيان، والتي شكّلت عاملاً رئيسياً في تحقيق هذا الإنجاز الذي يجسّد حرص «عِلم» على توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

ويأتي هذا الفوز تتويجاً لمسيرة «عِلم» في بناء بيئة عمل آمنة ومحفزة، قائمة على تطبيق أفضل ممارسات السلامة والصحة المهنية، وبما ينسجم مع مستهدفات البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية والالتزام في منشآت القطاع الخاص، والارتقاء بمستويات السلامة في بيئات العمل المختلفة.

ويُجسّد هذا الإنجاز عملاً مؤسسياً متكاملاً داخل الشركة، أسهمت فيه مختلف الفرق المعنية من خلال تطبيق أنظمة وإجراءات دقيقة، وتعزيز الوعي الداخلي، والالتزام المستمر بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب المشاركة الإيجابية لمنسوبي الشركة في التقييم والاستبيان، وحملة التواصل الداخلي التي نُفذت في سبتمبر 2025، والتي كانت عنصراً أساسياً في التأهل لهذه المنافسة الوطنية.

ويعكس هذا التتويج مستوى الثقة والتقدير الذي تحظى به «عِلم» لدى شركائها في الجهات الحكومية، وما يجمع الطرفين من توافق في الأهداف الاستراتيجية، الأمر الذي أسهم في تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، وتوفير دعم متواصل في مختلف مراحل التنفيذ، لتمضي الشركة قُدماً في ترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية كجزء أصيل من ثقافتها المؤسسية.