صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 5 مسيّرات حاولت الاقتراب من أحد معامل الطاقة بالمنطقة الشرقية.
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 5 مسيّرات حاولت الاقتراب من أحد معامل الطاقة بالمنطقة الشرقية
18 مارس 2026 - 22:59 | آخر تحديث 18 مارس 2026 - 22:59
«عكاظ» (الرياض)
The official spokesman for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that 5 drones attempting to approach one of the power plants in the Eastern Province were intercepted and destroyed.