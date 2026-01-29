في ظل تفاقم التوترات بين إيران والولايات المتحدة، طلب قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، تعزيز القوات المسلحة بـ1,000 طائرة مسيرة استراتيجية.



وقال بعد إصدار أوامر دمج الطائرات المسيّرة البرية والبحرية: «في ظل التهديدات المستقبلية، يبقى الحفاظ على المزايا الاستراتيجية وتعزيزها من أجل القتال السريع والرد الساحق على أي غزو أو معتدٍ على رأس أولويات الجيش»، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الخميس.



وأوضحت مصادر إيرانية أن المسيرات الجديدة تتناسب مع التهديدات الحديثة وتتضمن فئات التدمير والهجوم والحرب الإلكترونية. وتتمتع هذه المسيرات الجديدة بتصميم حديث لمهاجمة أهداف خاصة ثابتة ومتحركة في البحر والجو والبر. إلا أن وكالة تسنيم لم تنشر صوراً لهذه الطائرات المسيّرة.



وأكدت مصادر متعددة أن الرئيس الأمريكي يدرس خيارات ضد إيران تشمل شن ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن وعدد من القادة.



في غضون ذلك، كشف مصدران أمريكيان مطلعان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يريد تهيئة الظروف من أجل «تغيير النظام الإيراني»، وفق ما أفادت وكالة رويترز.



وأوضحت المصادر أن ترمب يدرس خيارات لاستهداف القادة والمؤسسات الذين تحمّلهم واشنطن مسؤولية العنف ضد المتظاهرين، من أجل إعطاء المتظاهرين الثقة في قدرتهم على اقتحام المباني الحكومية والأمنية.



وتشمل الخيارات التي يناقشها مساعدو ترمب توجيه ضربة كبيرة تهدف إلى إحداث تأثير دائم، ربما ضد الصواريخ الباليستية، القادرة على استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أو برامج تخصيب اليورانيوم. وحذر مسؤولون إيرانيون من أن أي هجوم على بلادهم سيستتبع «رداً حاسماً وقوياً وغير مسبوق».