أعلنت وزارة التجارة بدء موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك من 13 شعبان 1447هـ، الموافق 1 فبراير 2026، ويستمر حتى 7 شوال 1447هـ الموافق 26 مارس 2026.



ويمتد موسم «تخفيضات رمضان» إلى ما بعد عيد الفطر المبارك ليشمل جميع السلع والمنتجات الرمضانية، ومستلزمات العيد، وتتيح الوزارة للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التقدم بطلب الحصول على تراخيص التخفيضات إلكترونيًّا من خلال: sales.mc.gov.sa.



ويستهدف موسم «تخفيضات رمضان» الذي يمتد إلى 54 يوماً تحفيز المستهلكين على التسوق المبكر، وتفادي ازدحام لحظات الشراء الأخيرة.



جولات تفتيشية



ويهدف التقديم الإلكتروني للتخفيضات إلى تمكين المنشآت والمتاجر الإلكترونية من الحصول على التراخيص بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.



ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح «الباركود» الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل «نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة الأساسية».



وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.