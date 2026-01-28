ارتفعت أعداد السياح العرب والأجانب القادمين إلى سورية منذ تحرير البلاد في ديسمبر 2024 وحتى نهاية نوفمبر 2025 بنسبة 80%، مقارنة بالفترة نفسها من 2024.



وقال وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، في بيان: «إن إجمالي الزوار والسياح من سوريين وعرب وأجانب ارتفع بنسبة 18% في 2025 مقارنة مع عام 2024 ليبلغ 3.56 مليون سائح مقابل 3.01 مليون سائح».



مجموع الزوار



وأشار الصالحاني بقوله: «إضافة إلى 2.69 مليون زائر من السوريين المغتربين بزيادة 6% عن عام 2024، ارتفع عدد السياح العرب والأجانب في الفترة نفسها بنسبة 80% من 483 ألف سائح إلى نحو 868 ألف زائر من العرب والأجانب، وبلغ مجموع الزوار الأجانب منهم 377 ألفاً بنسبة زيادة 79% على أساس سنوي ارتفاعاً من 210 آلاف في 2024».



نمو استثنائي



وبين قائلا: «ارتفاع عدد السياح الأجانب جاء مدفوعاً بنمو استثنائي من تركيا تجاوز 1063% وألمانيا 174% وبريطانيا 155% والنرويج 151%، إذ تعكس عودة السياح من أوروبا الغربية والشمالية تحول النشاط السياحي من إقليمي إلى دولي، وعودة الاهتمام العالمي بسورية وجهةً تراثيةً وثقافيةً فريدةً، لتشكل هذه المؤشرات قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأوروبية والعربية في قطاعات الضيافة والنقل الجوي والسياحة المستدامة».