صعد مؤشر السوق الرئيسية، جلسة اليوم، بأكثر من 40 نقطة وبنسبة 0.4% فوق مستوى 11,400 نقطة لأول مرة منذ 3 أشهر، وبتداولات بلغت نحو 2.1 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.



ويقود سهم أرامكو السعودية، ارتفاع السوق اليوم بأكثر من 1%، وارتفعت أسهم سليمان الحبيب، ومعادن، وأكوا باور، وبنسب تتراوح بين 1 و2%.



تداولات نشطة



وارتفع سهم مصرف الإنماء، بأكثر من 2%، عقب إعلان النتائج المالية وتوزيعات منحة.



ويتداول صندوق البلاد للذهب، على ارتفاع بأكثر من 9%، وسط تداولات نشطة بالتزامن مع صعود الذهب عالمياً لمستويات قياسية.



في المقابل، تتداول أسهم الأصيل، وعزم، وأبومعطي، والعقارية، على تراجع في حدود الـ 2%.