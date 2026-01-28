استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم، بعد يومين متتاليين من الارتفاع وسط قيام المستثمرين بتحليل سلسلة من نتائج الأعمال وتصريحات المسؤولين التنفيذيين.

وسجل سهم «إيه إس إم إل» لمعدات الرقائق مستوى قياسياً مرتفعاً.



واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وصعد قطاع التكنولوجيا 2.7% ليكون أكبر الرابحين.



ويتطلع المستثمرون إلى نتائج الأعمال للحصول على بعض الطمأنينة في ظل التوترات الجيوسياسية والتجارية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي.



طلبيات تفوق التوقعات



وأعلنت «إيه إس إم إل»، أكبر مورد لمعدات رقائق الكمبيوتر في العالم، عن طلبيات للربع الرابع فاقت التوقعات، مما يعكس مرونة الطلب على الذكاء الاصطناعي، وقفز سهم الشركة 6.9%.



ويترقب المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.



وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن التركيز سينصب على التهديدات التي تواجه استقلاليته.