كشفت وكالات إعلام غربية أن شركة أرامكو السعودية أصدرت سندات بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على 4 شرائح تتراوح ما بين 3 سنوات و30 سنة.



وبينت أن أرامكو السعودية أصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.25 مليار دولار، و750 مليون دولار، بآجال استحقاق تبلغ 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة على التوالي.



وأشارت إلى أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 21 مليار دولار، الأمر الذي مكّن الشركة من تضييق هامش الربح على سندات الـ3 سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن كان الهامش المتوقع 100 نقطة أساس، أما شريحة الـ5 سنوات، فقد تم تسعيرها عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، بعد أن كان الهامش المتوقع 115 نقطة أساس.



وذكرت أن سعر الفائدة على سندات الـ10 سنوات والـ30 سنة قد تم تحديده عند 95 نقطة أساس و130 نقطة أساس على التوالي، مقارنةً بالتسعير الأولي الذي بلغ نحو 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.



وكانت أرامكو قد بدأت أمس (الإثنين)، طرح سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل مقومة بالدولار الأمريكي، وستكون تلك السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.