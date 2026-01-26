ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم 2.14 نقطة ليقفل عند مستوى 11,270.62 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 252 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات أديس، وسي جي إس، وأماك، ومجموعة صافولا، وبرغرايززر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات هرفي للأغذية، وام آي إس، وصادرات، وبان، وإعمار فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.05% و3.07%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وجبل عمر، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وأديس هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وأرامكو السعودية، وجبل عمر هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 128.25 نقطة ليقفل عند مستوى 23740.99 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.9 مليون سهم تقاسمتها 3564 صفقة.