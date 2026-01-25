كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية خلال بنسبة 1.1%، خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.



وبحسب البيانات، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء إلى 101.8 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي وفقًا لسنة الأساس 2023، مقارنةً بـ 100.7 نقطة خلال شهر ديسمبر 2024.



وعزت الهيئة ذلك الارتفاع إلى ارتفاع كل من تكاليف البناء للقطاع السكني وتكاليف البناء للقطاع غير السكني، بنسبة 1.1% لكل منهما.

العمالة والطاقة والمعدات والآلات



ووفقا للبيانات، زادت تكاليف العمالة بنسبة 1.7%، كما ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 9.9%، وتكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.3%، وتكاليف المواد الأساسية بنسبة 0.2%.



وبحسب القطاعات، ارتفع الرقم القياسي للقطاع السكني بنسبة 1.1% نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 1.7%، وكذلك ارتفاع تكاليف أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.3%، كما ارتفع الرقم القياسي للقطاع غير السكني نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 1.5%، كما ارتفعت أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.3%، وارتفعت أسعار الطاقة في القطاعين السكني وغير السكني بنسبة 9.9%.