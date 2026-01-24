علّقت العديد من شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط وعبرها، حيث تثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات أوسع نطاقاً في المنطقة.



وذكرت الخطوط الجوية الفرنسية، في بيان نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم، أنها ألغت رحلاتها بين باريس ودبي أمس واليوم؛ مما أدى إلى تعليق الخدمة بشكل مؤقت إلى الإمارة؛ بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط.



توترات جيوسياسية



وأوقفت الخطوط الجوية الملكية الهولندية رحلاتها إلى عدة عواصم حتى إشعار آخر. وأوضحت في بيان لها أنه كإجراء احترازي، تتجنب حالياً التحليق في المجال الجوي لعدد من دول الخليج، إضافة إلى إيران والعراق وإسرائيل.



وتؤكد عمليات الإلغاء سرعة تأثر قطاع الطيران المدني بالتوترات الجيوسياسية.



وجاء هذا الاضطراب في أعقاب تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأن أمريكا نشرت أصولاً بحرية إلى الشرق الأوسط؛ ما جدد المخاوف من احتمالية تنفيذ تهديداته بمهاجمة إيران بسبب قمع الحكومة العنيف للمتظاهرين.