صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، بمقدار 35.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 10948.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 234 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 185 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 71 شركة.


وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وولاء، والمتحدة للتأمين، والإعادة السعودية، والتعاونية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نفوذ، وصادرات، وأماك، ومجموعة تداول، وسيسكو القابضة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.96%.


الأكثر نشاطاً


كانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، والوسائل الصناعية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وبوبا العربية، ومعادن، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعًا بمقدار 9.84 نقاط، ليصل إلى مستوى 23368.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.