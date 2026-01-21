صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، بمقدار 35.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 10948.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 234 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 185 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 71 شركة.
وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وولاء، والمتحدة للتأمين، والإعادة السعودية، والتعاونية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نفوذ، وصادرات، وأماك، ومجموعة تداول، وسيسكو القابضة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.96%.
الأكثر نشاطاً
كانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، والوسائل الصناعية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وبوبا العربية، ومعادن، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعًا بمقدار 9.84 نقاط، ليصل إلى مستوى 23368.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
The main Saudi stock index rose today by 35.85 points, reaching a level of 10948.28 points, with trades valued at 4.7 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin of the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 234 million shares, with shares of 185 companies recording an increase in value, while shares of 71 companies declined.
The shares of Malath Insurance, Walaa, United Insurance, Saudi Re, and Cooperative were the highest risers, while the shares of Nufud, Export, Amak, Tadawul Group, and Cisco Holding were the biggest decliners in the transactions, with the rise and fall percentages ranging between 10.00% and 2.96%.
Most Active
The shares of Americana, Export, Saudi Aramco, Electrical Industries, and Industrial Tools were the most active in terms of volume, while the shares of Al Rajhi, Saudi Aramco, National, Bupa Arabia, and Ma'aden were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today up by 9.84 points, reaching a level of 23368.02 points, with trades valued at 13 million riyals, and the volume of traded shares exceeded one million shares.