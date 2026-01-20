عُقد لقاء الطاولة المستديرة السعودي-الأمريكي، أمس (الثلاثاء)، في الرياض تزامناً مع أعمال الدورة التاسعة لمجلس التجارة والاستثمار السعودي-الأمريكي (TIFA)، الذي تنظمه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية و83 شركة من القطاع الخاص في البلدين.



وحضر اللقاء وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية السعودية وليد العرينان، والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي تشارلز حلّاب.



واستعرض اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تنمية الشراكة الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ نحو 33 مليار دولار خلال عام 2024.



وأكد السكران أن انعقاد لقاء الطاولة المستديرة يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية، عبر تمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين المملكة والولايات المتحدة تشهد حراكاً اقتصادياً متنامياً أسهم في وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 500 مليار دولار خلال العقد الماضي.



يُذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تضطلع بدور محوري في تنمية العلاقات التجارية الثنائية، من خلال الإشراف على مجالس الأعمال والمجالس التنسيقية، إضافة إلى دعم وتمكين الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وتذليل التحديات التي تواجهها.