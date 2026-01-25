كشفت مصادر أن الهند تخطط لخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 40% من 110%، في أكبر فتح حتى الآن للسوق الهندية الكبيرة، مع احتمال إبرام الجانبين اتفاق تجارة حرة الثلاثاء القادم. بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».



أثر فوري



وقال مصدران مطلعان على المحادثات إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وافقت على ⁠خفض الرسوم بأثر فوري على عدد محدود من السيارات من التكتل، ويزيد سعر استيرادها على 15 ألف يورو (17.7 ألف دولار).



وأشارا إلى أن هذه الرسوم على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ستُخفض إلى 10% بمرور الوقت، مما يسهل وصول شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى السوق الهندية.



«أمّ الصفقات»



ومن المتوقع أن تعلن ⁠الهند والاتحاد الأوروبي الثلاثاء اختتام المفاوضات المطولة لاتفاقية التجارة الحرة، على أن يضع الجانبان ⁠بعدها اللمسات الأخيرة على التفاصيل ويصادقان على ما يطلق عليه «أمّ الصفقات».



ويمكن للاتفاقية ‌أن توسع التجارة الثنائية وترفع الصادرات الهندية من السلع مثل المنسوجات والمجوهرات، التي تضررت من رسوم أمريكية 50% منذ أواخر أغسطس الماضي.



وتعد الهند ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم من حيث المبيعات بعد الولايات المتحدة والصين، لكن صناعة السيارات المحلية لديها واحدة من أكثر الصناعات المحمية، فنيودلهي تفرض حالياً رسوماً بين 70 و110% على السيارات المستوردة، وهي نسبة كثيراً ما انتقدها مسؤولو شركات منهم رئيس شركة تسلا التنفيذي إيلون ماسك.