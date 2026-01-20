نجح فريق جراحة العظام في مستشفى دله النخيل في إجراء عملية تبديل مفصل الورك باستخدام تقنية المدخل الأمامي (Direct Anterior Approach)، إحدى أحدث وأدق التقنيات الجراحية عالمياً، حيث تعتمد هذه الطريقة على إجراء الجراحة من مقدمة الفخذ دون قطع العضلات، مما يقلل الألم بعد العملية ويسرع التعافي، ويمكّن المريض من الوقوف والمشي خلال ساعات قليلة، مع الحفاظ على ثبات المفصل وتقليل احتمالية الخلع.

أُجريت العملية بنجاح على يد د. محمد الشولي، استشاري جراحة العظام وتبديل المفاصل في مستشفى دله النخيل، الحاصل على زمالة دقيقة ومتقدمة في جراحة مفصل الورك والركبة، بعد خضوع المريض لتقييمات سريرية دقيقة وفحوصات إشعاعية متقدمة أكدت الحاجة للتدخل الجراحي.

تم تنفيذ العملية باستخدام تقنيات تضمن دقة وضع المفصل الصناعي بما يتوافق مع التركيب التشريحي الطبيعي للمفصل، مما انعكس إيجاباً على كفاءة الحركة وتسريع التعافي وتحسين النتائج الوظيفية وجودة حياة المريض.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على التزام مستشفى دله النخيل بتبني أحدث التقنيات الطبية والجراحية وتقديم رعاية صحية تخصصية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.

يذكر بأن دلّه الصحية تقدّم خدماتها لأكثر من أربعة ملايين مراجع سنوياً من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل دلّه الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.