قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الإثنين): (إن الولايات المتحدة ستناقش الاستحواذ على غرينلاند خلال أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، بدعوى أن الدنمارك لا تستطيع حماية البلاد).



وقال ترمب للصحفيين في فلوريدا: (يجب أن نحصل عليها، ويتعين عليهم (الدنماركيون) إتمام هذا الأمر، فالدنمارك لا تستطيع حمايتها، رغم أنهم شعب رائع).



وأضاف: (أعرف قادتهم، إنهم أشخاص طيبون للغاية، لكنهم لا يذهبون إلى هناك حتى)، وفقا لوكالات إعلامية غربية.



وألمح ترمب أن ما سيحدث في دافوس سيكون جديرا بالاهتمام، مشيرا إلى أنه سيتحدث عن رسائل كثيرة في المنتدى.



وتوعد ترمب فرنسا بفرض رسوم جمركية 200% على بعض المنتجات، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سينضم إلى مجلس السلام.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لم يعد «ملزما بالعمل فقط من أجل السلام» بعد عدم منحه جائزة نوبل، مشددا في رسالة نشرت أمس (الإثنين) أن العالم لن ينعم بالأمن طالما أن غرينلاند ليست بين أيدي الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».



وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور عمّمت أمس، كتب ترمب: «بما أن بلادكم قررت عدم منحي جائزة نوبل للسلام بعدما أوقفتُ أكثر من 8 حروب، لم أعد أشعر بأنني ملزم بالعمل فقط من أجل السلام».



وأوضح ديوان رئيس الوزراء النرويجي أن هذه الرسالة أتت ردّا على خطاب وجّهه ستور والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أعربا فيه عن «معارضتهما للزيادات الجمركية المعلنة في حقّ النرويج وفنلندا وبلدان أخرى».



وذكر ستور أيضا بأن تسليم جائزة نوبل ليس من مسؤولية الحكومة النروجية.



وتسببت التوترات بين الأمريكيين والأوروبيين في تراجع أبرز البورصات الأوروبية، بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على 8 بلدان بسبب معارضتها سيطرة بلاده على غرينلاند، وتوعد الاتحاد الأوروبي بردّ حازم.



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست متحدثا للصحفيين قبل افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس «أعتقد أن ذلك سيكون خطوة غير حكيمة».



وأضاف أن ترمب يريد السيطرة على الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بالحكم الذاتي، لأنه يعتبره «إستراتيجيا» و«لن نوكل أمن نصف الكرة الأرضية الغربي لأي طرف آخر».



من جانبه، لا يزال الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «الحوار» بدل التصعيد، مع تأكيده أنه يملك «أدوات» وأنه «مستعد للتحرك» إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته التجارية التي سبق أن استخدمها ضد العديد من شركاء بلاده.



وأعلن رئيس وزراء غرينلاند ينس فريديريك نيلسن أن هذه التهديدات لا تؤثر في موقف الجزيرة الحريصة على سيادتها وحقها في تقرير مصيرها.