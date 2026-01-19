ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، بمقدار 4.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 10917.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 200 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 147 شركة.



وكانت أسهم شركات شمس، واليمامة للحديد، وأنعام القابضة، والرمز، ومسار، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صادرات، وأكوا باور، ونسيج، وبترو رابغ، ونايس ون، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.72%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، والكثيري، وصادرات، وأرامكو السعودية، ودرب السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ومعادن، والأهلي، ومجموعة تداول، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 85.41 نقطة، ليصل إلى مستوى 23357.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.