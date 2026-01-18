تشارك المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية عبر مبادرة جناح «Saudi House»، الذي يعود مجددًا خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري ببرنامجه الموسّع والأكبر منذ إطلاقه، وذلك بمشاركة عدد من الأمراء، والوزراء، ورواد قطاع الأعمال، وقادة الفكر الدوليين.



وسترتكز فعاليات الجناح عبر برنامجه على 6 محاور رئيسية وهي: (رؤية طموحة، والبيانات لصناعة الأثر، والإنسان وتنمية القدرات البشرية، وجودة الحياة، والاستثمار والتعاون، ومرحبًا بالعالم)، حيث ستنعقد تحت مظلة العديد من الجهات الحكومية والمبادرات والبرامج الوطنية، مثل: وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستثمر في السعودية، والهيئة السعودية للسياحة، ورؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ومنصة بيانات السعودية.



تحديات عالمية



يستضيف الجناح، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتخطيط، نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والمستثمرين والخبراء الدوليين في أكثر من 20 جلسة نقاشية وحوارية تتناول أبرز التحديات العالمية الراهنة، وتبحث سبل تعزيز أطر التعاون الدولي المشترك، واكتشاف الفرص، وصولًا إلى بناء شراكات عالمية إستراتيجية فاعلة.



وستشهد مبادرة جناح «Saudi House» للمرة الأولى إطلاق سلسلة حوارات «NextOn»، المكونة من أكثر من 12 جلسة حوارية، بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة الفكر من مختلف دول العالم، وتُعنى السلسلة بمناقشة التقنيات الناشئة والرؤى المستقبلية المرتبطة بمختلف القطاعات.



مسارات حيوية



وتتضمن الجلسات الحوارية 10 جلسات معتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي، تستعرض عدة مسارات حيوية تشمل تطوير مدن المستقبل المستدامة، وتعزيز قطاعات السفر والسياحة والقدرات البشرية، كما ستناقش الجلسات آليات مقاومة الجفاف، وتوليد فرص الاستثمار في المملكة، وتوظيف قوة البيانات، وتطورات أسواق رأس المال، وصولًا إلى قضايا الشيخوخة السكانية والإنتاجية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.



5 آلاف زائر



ستشارك في جلسات مبادرة جناح «Saudi House» عدة جهات من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والصندوق الثقافي، وسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، إضافة لمؤسسة مسك، وشركات عدة.



ويأتي هذا البرنامج امتدادًا للنجاح الذي حققته مبادرة جناح «Saudi House» في العام الماضي، حيث استقطب الجناح ما يزيد على 5 آلاف زائر.