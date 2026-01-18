أعلن الرئيس التنفيذي لعملاق التعدين السعودي شركة «معادن» بوب ويلت أن الشركة المملوكة للحكومة السعودية ستستثمر 110 مليارات من الدولارات خلال العقد القادم، ما سيؤدي الى التوسع في إنتاج الفوسفات، والألومنيوم، والذهب، فيما تتطلع «معادن» لأن تصبح إحدى أكبر شركات العالم المنتجة للسلع.

وأوضح ويلت- في مقابلة مع موقع «سيمافور» الإخباري الأمريكي أمس- أن خطط الاستثمار الخاصة بـ«معادن» ستؤدي الى زيادة إنتاجها لثلاثة أضعاف من الفوسفات والذهب، فيما سيتضاعف إنتاجها من الألومنيوم. وقال: لذلك نقوم بنشر رأس المال بسرعة غير مسبوقة. وزاد أن «معادن» تخطط لتنفيذ 8 مشاريع عملاقة، اثنان منها قيد التنفيذ حالياً، و 6 منها في مراحل مختلفة من التخطيط. وأشار إلى أن لـ«معادن» مشروعاً مشتركاً مع شركة «ام بي ماتيريالز»، التي تعتبر الحكومة الأمريكية أحد أكبر حملة أسهمها؛ فيما ستقوم وزارة الدفاع الأمريكية ببناء مصفاة لتنقية المعادن الأرضية النادرة، لتزويد الصناعة الدفاعية بحاجتها من تلك المعادن. وأشار إلى أن مشروع المصفاة تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لواشنطن في نوفمبر 2025. وأعلن ويلت أن «معادن» تعمل ليل نهار على خطتها الاستثمارية. وقال إن القرار بهذا الشأن سيُعلن بحلول نهاية العام الحالي. وتوقع أن تسهم مصفاة المعادن النادرة في تلبية حاجة الولايات المتحدة إلى تلك المعادن، التي تعد عنصراً أساسياً في صنع الأنظمة الدفاعية الحديثة. وأضاف أن استثمارات «معادن» ستساعد ميزان المدفوعات السعودي، من خلال زيادة صادرات المملكة من الفوسفات، وتقليص واردتها من الألومنيوم، في وقت تتوسّع فيه المملكة توسُّعاً كبيراً في بناء مراكز البيانات، والمساكن، والملاعب الرياضية، ومشاريع البنية الأساسية، في سياق سعيها الى تنويع اقتصادها. وقال ويلت: نريد أن نكون بارزين عالمياً. ولا يعني ذلك أن نصبح أكبر شركة تعدين في العالم؛ لكننا نريد أن نوفر المعادن بشكل يُحْدِثُ تأثيراً إستراتيجياً، يعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويساعد ميزان المدفوعات السعودي. وزاد: سنكون إحدى أكبر شركات التعدين على مستوى العالم خلال عقد من الزمان.



يذكر أن السعودية أعلنت أنه تم التحقق من وجود معادن داخل المملكة بما تصل قيمته الى 2.5 تريليون دولار. وأشار ويلت إلى أن خطط «معادن» الاستثمارية ستضطرها إلى طرق أبواب أسواق الديْن العالمية، بعدما طرحت العام الماضي سندات بـ 1.25 مليار دولار. وأضاف أن «معادن» ستواصل التعاون مع كل من الولايات والصين. وقال: سنحاول الحصول على أفضل ما لدى الصين من خبرة وكفاءة. وسنظل في الوقت نفسه متحالفين إستراتيجياً مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الحاسمة الأهمية. وأشار ويلت الى أن «معادن» ستركّز حالياً على البحث عن النحاس، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي أنها اكتشفت 7.8 مليون أوقية (أونصة) من هذا المعدن الثمين.