أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أن فائض المعروض العالمي ⁠من النفط قد يعوض عدم اليقين بشأن الإنتاج في إيران وفنزويلا.



وأوضحت الوكالة أن من المرجح أن تبقى علاوة ⁠المخاطر الجيوسياسية ‌للنفط محدودة؛ ⁠بسبب فائض المعروض في ⁠السوق العالمية، رغم زيادة تقلبات أسعار الخام، لافتة إلى أن السوق ‍ستظل تشهد فائضا خلال 2026.



صفقات إضافية



وعلى صعيد أبرز تطورات قطاع النفط الفنزويلي، ذكر مسؤول أمريكي الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة أتمت أولى صفقات ‍بيع النفط ⁠الفنزويلي ‌بقيمة 500 ⁠مليون ‍دولار، مضيفاً أنه من المتوقع ‌إتمام صفقات إضافية خلال الأيام والأسابيع القادمة.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستُسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب الإطاحة الأمريكية المفاجئة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.