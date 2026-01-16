التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، وزير النفط والغاز المكلف في ليبيا الدكتور خليفة رجب عبدالصادق.

وبحث الاجتماع التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك تقنيات وحلول الطاقة، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

كما اجتمع وزير الطاقة بوزير المناجم والطاقة في البرازيل ألكسندر سيلفييرا، وناقشا آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

كما عقد وزير الطاقة اجتماعاً مع وزير البيئة والطاقة في الجمهورية الهيلينية ستافروس باباستفارو.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في قطاع الطاقة.