تجاوز سعر الذهب 4600 دولار للأونصة (الأوقية) للمرة الأولى اليوم، في حين قفزت الفضة أيضًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير اثنين % إلى 4591.10 دولار.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 83.50 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.96 دولار في وقت سابق من اليوم.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2.9% إلى 2338.54 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر، كما ارتفع البلاديوم 4.2% إلى 1892.18 دولار للأونصة.