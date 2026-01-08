يمثّل مفهوم الطي إعادة تصور جذرية لتجربة استخدام الهاتف الذكي، وقد شكّل بالفعل نسمة تغيير منعشة في عالم امتلأ بالهواتف التقليدية المتشابهة. إلا أن هذه الثورة الجديدة كانت وحتى وقت قريب، تتطلب تقديم تنازلات واضحة، من شاشات هشة، ومفصلات تثير القلق، وصولًا إلى كاميرات متأخرة تقنيًا مقارنة بالهواتف غير القابلة للطي. ومع إطلاق هاتف HUAWEI Mate X7، تتصدى هواوي لتحدي إتقان فئة الهواتف القابلة للطي. فمن خلال الجمع بين نظام تصوير بفتحة عدسة متغيرة يضاهي أفضل الهواتف الرائدة التقليدية، وهيكل شاشة مركّب صُمّم ليقدّم متانة حقيقية، تنقل هواوي هذا النوع من الهواتف من مجرد ابتكار لافت إلى فئة ناضجة تتجاوز حدود التجربة الشكلية.

الكاميرا

لنكُن واضحين، الهدف الأساسي من الهاتف القابل للطي ليس الكاميرا. ومع ذلك، غالبًا ما تُعد الكاميرات الحلقة الأضعف في معظم هذه الفئة من الهواتف. ولهذا السبب يستحق نظام التصوير المتطور في Mate X7 اهتمامًا خاصًا، إذ يضع معيارًا جديدًا لتصوير الهواتف القابلة للطي.

تلتقط كاميرا True-to-Colour الألوان كما تراها العين تمامًا، سواء في أجواء الحفلات النابضة بالحياة أو درجات ألوان الغروب الدافئة، مع الحفاظ على دقة الألوان الأصلية بكل أمانة. وتأتي الكاميرا الرئيسية بمستشعر فائق الحجم وفتحة عدسة فيزيائية متغيرة بعشر درجات، ما يعزز حساسية الضوء بنسبة 32%، ويتيح التقاط صور بورتريه مشرقة ثلاثية الأبعاد حتى في ظروف الإضاءة الليلية.

كما يتميّز الهاتف بأكبر فتحة عدسة لعدسة التقريب في هاتف قابل للطي، مما يزيد من كمية الضوء الداخلة بنسبة 86%. وتوفر عدسة التقريب البصري x3.5 قدرة فائقة على التقاط التفاصيل المعمارية البعيدة بوضوح لافت. ومهما كان المشهد أو الموضوع، تظهر الصور دائمًا في أفضل حالاتها.

وعلى صعيد الفيديو، تتيح تحسينات التصوير تسجيل مقاطع k4 بمستوى احترافي، مع ألوان واقعية وتفاصيل غنية. كما شهد النطاق الديناميكي العالي قفزة كبيرة، حيث تحسن بمقدار 21 مرة مقارنة بالجيل السابق، ليصل إلى نطاق ديناميكي مذهل يبلغ EV17.5، وهو مستوى يتفوق على العديد من كاميرات السينما الاحترافية. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل دمج كاميرا True-to-Colour مع مستشعر LOFIC من الجيل الثاني.

المتانة والأداء

تتمتع كل من الشاشة الخارجية والداخلية في Mate X7 بمستويات حماية معززة. فعلى مستوى الشاشة الخارجية، يحقق زجاج Ultra DurableArmour Kunlun Glass قفزة كبيرة في مقاومة التآكل والسقوط. أما الشاشة الداخلية، فتأتي بهيكل مركّب ثلاثي الطبقات يُعد الأول من نوعه في الصناعة، ويضم طبقة حماية بسائل غير نيوتوني، وطبقة زجاج فائق النحافة مقاومة للصدمات، إلى جانب طبقة دعم من ألياف الكربون. وبهذا، نجحت هواوي في تجاوز أبرز التحديات التي تواجه الشاشات القابلة للطي، مثل الهشاشة المحتملة، وظهور التجاعيد، وتدهور الأداء مع مرور الوقت.

وبالمقارنة مع الجيل السابق، ارتفعت مقاومة الصدمات بنسبة 20%، كما تضاعفت مقاومة الانحناء بنسبة 100%، ما يجعل الشاشة شديدة المتانة وقادرة على تحمّل الطي والصدمات بكفاءة عالية.

إضافة إلى ذلك، يتمتع الجهاز بتصنيف IP58 وIP59 لمقاومة الغبار والماء، ما يضمن اعتمادية عالية في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، وحتى عند التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في المناخات الصحراوية. كما صُمّم ليقدم أداءً موثوقًا أثناء الأنشطة الخارجية وفي البيئات المليئة بالغبار.

ويضم Mate X7 بطارية سيليكون-كربون بسعة كبيرة تبلغ 5600 مللي أمبير في الساعة، تكفي ليوم كامل من الاستخدام بشحنة واحدة. كما يدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط عبر السلك و50 واط لاسلكيًا، ما يتيح إعادة شحن البطارية في وقت قياسي. ولضمان أداء مستقر ومستدام حتى مع الاستخدام المكثف والأحمال العالية، تم تزويد الهاتف بنظام تبريد SuperCool متطور يعتمد على غرفة بخار كبيرة وتقنية الغرافين لتبديد الحرارة بكفاءة عالية.

تجربة شاشة كبيرة لا مثيل لها

يأتي الجهاز بشاشة خارجية LTPO قياس 6.49 بوصة بدقة 2444 × 1080، إلى جانب شاشة داخلية قياس 8 بوصات بدقة فائقة تبلغ 2416 × 2210، لتعمل الشاشتان بتناغم تام وتقدّما مستوى مذهلًا من التفاصيل. ويعتمد HUAWEI Mate X7 على تقنية العرض X-True من هواوي، حيث تصل ذروة سطوع الشاشة الخارجية إلى 3000 شمعة، بينما تبلغ 2500 شمعة في الشاشة الداخلية، مع دعم معدل تحديث متكيف يتراوح بين 1 و120 هرتز لكلا الشاشتين.

ولا تقل ميزات الذكاء الاصطناعي المعززة بهذه المساحة الكبيرة إثارة للإعجاب، لا سيما في مجال التصوير. حيث تعمل أداة AI Remove على إزالة العناصر غير المرغوب فيها وملء الفراغات بشكل ذكي لإنقاذ اللقطات التي كان من الممكن فقدانها. وفي الوقت ذاته، تضمن ميزة AI Best Expression صورًا جماعية مثالية من خلال دمج أفضل تعابير الوجوه من عدة صور في لقطة واحدة متكاملة وخالية من العيوب.

وعلى صعيد يتجاوز التصوير، يساهم الجهاز في سد فجوات التواصل عبر ميزة Face-to-Face Translation، التي توفر ترجمة فورية للكلام في الوقت الحقيقي، ما يجعلها أداة بالغة الأهمية للسفر الدولي واجتماعات الأعمال العابرة للحدود.

كل التطبيقات في مكان واحد

يُعَدُّ متجر AppGallery نظامًا متكاملًا ومتطورًا للتطبيقات، حيث يضم ملايين التطبيقات المتاحة للتحميل، ويمكن العثور على معظم التطبيقات العالمية الرائجة ضمنه. وبعد استخدام طويل لهواتف HUAWEI والآن مع HUAWEI Mate X7، ستجد أن أغلب التطبيقات التي تحتاجها في حياتك اليومية متاحة ويمكن استخدامها بشكل سلس وفعّال.

مع HUAWEI Mate X7، لم يعد المستخدم مضطرًا للتضحية بأداء الهواتف الرائدة مقابل تصميم مستقبلي. فقد رفعت هواوي سقف التوقعات في فئة الهواتف القابلة للطي من حيث المتانة وقدرات التصوير إلى مستوى عالٍ للغاية، ليصبح على بقية المنافسين في الصناعة السعي للحاق به.

يتوفّر هاتف HUAWEI Mate X7 للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية ابتداء من سعر 6999 ريالا مع هدايا قيّمة عبر متجر هواوي الإلكتروني وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.

وهوتُعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاثة مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها.

في يناير 2023، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500لعام 2022 لأكثر العلامات التجارية قيمة في العالم، حيث احتلت هواوي المرتبة رقم 31، وبلغت قيمة علامتها التجارية 44.3 مليار دولار.

وفي عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي أكثر من 23 مليار دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 23.4% من إجمالي عائدات الشركة السنوية، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي على مدار العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 154 مليار دولار أمريكي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: consumer.huawei.com/sa

ولمعرفة آخر التحديثات المتعلقة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، تابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

فيسبوك:facebook.com/HuaweiMobileKSA

تويتر: twitter.com/HuaweiMobileKSA

يوتيوب: youtube.com/Huaweimobileksa

إنستاجرام:instagram.com/HuaweiMobileKSA