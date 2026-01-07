تبدأ الولايات المتحدة تسويق النفط الفنزويلي تمهيداً لبيعه في السوق العالمية، في خطوة من شأنها أن تعزز نفوذ واشنطن في تجارة الطاقة عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.



وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان اليوم إن الحكومة استعانت بكبرى شركات تسويق السلع العالمية وبنوك رئيسية لتولي عمليات بيع النفط الخام والمنتجات المكررة الفنزويلية.



دعم مالي



وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن ستوفر الدعم المالي اللازم لهذه الصفقات، مع إيداع عائدات بيع النفط أولاً في حسابات خاضعة للسيطرة الأمريكية لدى بنوك دولية معترف بها، لضمان شرعية ونزاهة التوزيع العادل للعوائد.



وأضافت: «عوائد بيع النفط سيُعاد توجيهها لصالح الشعبين الأمريكي والفنزويلي، على أن تبدأ عمليات البيع فوراً بكميات تراوح بين 30 و50 مليون برميل، مع خطط لاستمرار هذه المبيعات مستقبلاً».



تخفيف انتقائي



ولفتت إلى أن واشنطن شرعت في تخفيف انتقائي للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي، بما يسمح بنقل وتسويق النفط الخام ومشتقاته عبر قنوات قانونية معتمدة.



وذكرت الوزارة أن اتفاقية الطاقة التي أعلن عنها ترمب، أمس، ستساهم في السماح لفنزويلا باستيراد معدات وخدمات نفطية معينة لدعم تحديث البنية التحتية ووقف تدهور الإنتاج، إلى جانب تحسين شبكة الكهرباء.