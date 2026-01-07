انخفضت أسعار المعادن النفيسة بشكل حاد خلال تعاملات الأربعاء، بضغط من عمليات جني الأرباح عقب بداية قوية للعام الجديد.



وتراجعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مارس القادم بنسبة 5.30% إلى 76.755 دولار للأوقية، في تمام الساعة 05:32 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما ارتفعت في بداية الجلسة إلى 82.585 دولار.



وهبطت أسعار البلاتين تسليم فبراير بنسبة 7.90% إلى 2247.9 دولار، كما انخفضت أسعار البلاديوم تسليم مارس بنسبة 6.70% إلى 1758 دولارًا.



توقعات الطلب



ويأتي التراجع في سوق المعادن النفيسة بقيادة الذهب، بعدما ارتفعت بشكل قوي خلال الجلستين الماضيتين بدعم من توقعات تخفيف السياسة النقدية في أمريكا، إلى جانب توقعات الطلب القوي ومخاوف ضعف الإمدادات.



من جانبه رفع بنك «إتش إس بي سي»، الأربعاء، توقعاته لسعر الفضة إلى 68.25 دولار للأوقية خلال عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 44.50 دولار سابقًا.