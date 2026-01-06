تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات اليوم، مع تقييم التوترات الجيوسياسية في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، خصوصاً بعد تعهد الولايات المتحدة بالاستثمار في قطاع النفط الفنزويلي.



وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مارس القادم بنسبة 0.40% أو 24 سنتاً إلى 61.52 دولار للبرميل.



وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم فبراير القادم بنسبة 0.55% أو 31 سنتاً إلى 58.01 دولار للبرميل.



وأفادت تقارير، بأن إدارة الرئيس«دونالد ترمب تعتزم الاجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط الأمريكي هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز إنتاج النفط الفنزويلي، بعدما تعهد الرئيس في وقت سابق بضخ استثمارات ضخمة.



كميات ضئيلة



من جهتها، قالت»ترافيجورا جروب«إن المجموعة وشركات أخرى تعتزم عقد محادثات مع الحكومة الأمريكية لبحث سبل استئناف شراء النفط الخام من فنزويلا. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن البلد اللاتيني ربما يضيف كميات ضئيلة من النفط إلى السوق هذا العام.



يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت بيانات الشحن، توقف موانئ النفط الرئيسية في فنزويلا لليوم الخامس على التوالي، عن تسليم شحنات الخام لعملاء شركة النفط الحكومية»بي دي في إس إيه" في آسيا.



على جانب آخر، أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم، أن قواته استهدفت مستودعاً نفطياً في منطقة ليبيتسك الروسية، أسفر عن اندلاع حريق في المستودع.