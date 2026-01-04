بناءً على ما ورد من وزارة الطاقة بشأن احتياجات السوق المحلية، أعلنت أرامكو السعودية البدء بطرح منتج بنزين (98)، وستبدأ الشركة بتوفير المنتج خلال شهر يناير 2026م، وذلك لتقديم خيارات وقود متعددة للمستهلكين، وتنويع منتجاتها، دون التأثير على أي من المنتجات الحالية في السوق، إذ سيُطرح المنتج -كمرحلة أولى- في المدن التالية: الرياض، جدة، حاضرة الدمام، والطرق الرابطة بينها، نظراً إلى أن معظم المركبات التي تتطلب هذا النوع من الوقود توجد في تلك المدن، وستتم دراسة حاجة التوسع لتوفير المنتج بعد مراجعة مستويات الطلب عليه.

وأكدت الشركة أن المنتج يلبي رغبات المستهلكين من مستخدمي المركبات الرياضية والمحركات ذات الأداء العالي، التي تتطلب رقم أوكتان مرتفعاً.

وبيّنت الشركة أن سعر منتج بنزين (98) سيكون متاحاً عبر موقعها الإلكتروني في صفحة بيع الوقود بالتجزئة بالتزامن مع إطلاق المنتج في السوق المحلية خلال شهر يناير 2026م، كما ستتم مراجعة السعر بشكل دوري وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.