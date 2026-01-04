اكتست البورصة المصرية باللون الأحمر في أول جلسات تداول عام 2026، بعد تسجيل مكاسب قياسية على مدار تعاملات العام الماضي.



وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة تراجعاً بنسبة 0.7% بخسائر بلغت نحو 21 مليار جنيه، إذ تراجع رأس المال السوقي من 2.998 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 2.977 تريليون جنيه.



وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.42% إلى مستوى 41235 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.08% عند مستوى 13114 نقطة، وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» خسائر بنسبة 0.31% عند مستوى 17372 نقطة.



وتم التداول في تلك الأثناء على 585.4 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.27 مليار جنيه عبر 54.59 ألف عملية.



تراجع أسعار 72 سهماً



وعلى صعيد حركة الأسهم، فقد تم التعامل على 214 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 91 سهماً، وتراجعت أسعار 72 سهماً، في حين استقرت أسعار 51 سهماً دون تغيير.



واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للبيع بصافي 21.5 مليون جنيه و8.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 30.08 مليون جنيه.



مكاسب 2025



ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تداولات عام 2025 بنسبة 38.2% بمكاسب بلغت نحو 829 مليار جنيه.



وقفز رأس المال السوقي للشركات المدرجة من مستوى 2.169 تريليون جنيه في بداية تعاملات 2025، إلى مستوى 2.998 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات العام.



وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 40.6% مضيفاً نحو 12088 نقطة بعدما قفز من مستوى 29740 نقطة في بداية تعاملات العام إلى مستوى 41828 نقطة في نهاية التعاملات.



كما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 37.8%، مضيفاً نحو 14710 نقاط بعدما قفز من مستوى 36828 نقطة في بداية 2025، إلى نحو 51568 نقطة في تعاملات نهاية العام الماضي.