ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 109.18 نقطة، ليصل إلى مستوى 10490.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 150 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 249 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 12 شركة.
وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، وصادرات، وجاكو، وأبو معطي، والخليجية العامة، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نسيج، وسدكو كابيتال ريت، ومجموعة تداول، وبي إس إف، وساكو الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.73% و5.87%.
الأكثر نشاطاً
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وباتك، وأرامكو السعودية، ومهارة، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات سليمان الحبيب، والراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، والأهلي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
255 نقطة صعود لـ«نمو»
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم، مرتفعاً بمقدار 255.50 نقطة، ليصل إلى مستوى 23296.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
