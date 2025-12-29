قدمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، ممثلةً بمركز ريادة الأعمال، خدمة مكتب تسهيل الأعمال (منشآت)، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم رواد الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



منظومة متكاملة



وتهدف الخدمة إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الميسّرة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت، تشمل الإرشاد والتوجيه، وتسهيل الإجراءات، وربط المستفيدين بالجهات الداعمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأعمال وتحسين فرص النمو والاستدامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.



وتعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) من خلال خدمة مكاتب تسهيل الأعمال، بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في مختلف مناطق المملكة، بالشراكة مع القطاع العام، على رصد أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتحليلها بشكل منهجي، والعمل على تطوير الحلول المناسبة التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية القطاع.



إضافة نوعية



وأكدت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أن هذه الخدمة تمثل إضافة نوعية لبرامج الدعم المقدمة لرواد الأعمال، وتسهم في تسريع رحلة تأسيس ونمو المنشآت، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل نوعية، ودعم الاقتصاد المحلي.



وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف تمكين قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لخدمة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العاصمة المقدسة.