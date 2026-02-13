تتزايد التحذيرات الطبية من تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل، بعدما كشفت دراسة حديثة نقلها تقرير علمي في موقع Times of India أن هذه العادة قد تؤثر سلباً في وظائف الدماغ وجودة النوم، بما ينعكس على الذاكرة والتركيز وصفاء النشاط الذهني خلال اليوم التالي.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن اضطراب الساعة البيولوجية الناتج عن الأكل الليلي يُربك العمليات العصبية المسؤولة عن تثبيت المعلومات وتنظيم النشاط الدماغي أثناء النوم، وهو ما قد يفسر الشعور بالتعب الذهني وضعف الانتباه لدى من يعتادون تناول وجبات قبل النوم مباشرة. كما يؤكد الباحثون أن ترك فاصل زمني يتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات بين آخر وجبة وموعد النوم يمنح الجسم فرصة للهضم وإعادة التوازن الفسيولوجي الضروري للراحة العميقة.

وتخلص الدراسة إلى أن الاستمرار في هذه السلوكيات الغذائية يمثل عامل خطر تراكمياً قد يؤثر في الأداء العقلي على المدى البعيد، داعية إلى إعادة تنظيم توقيت الوجبات بوصفه إجراءً وقائياً بسيطاً لكنه مؤثر في حماية صحة الدماغ وجودة النوم.