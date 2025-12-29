سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً قياسياً، بقيادة الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية العام الميلادي.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02% فقط إلى 588.71 منخفضاً بذلك عن مستوى قياسي بلغ 589.61 سجله في وقت سابق من الجلسة.



وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2%، بينما استقر إلى حدٍّ كبير المؤشران فاينانشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي.



وضمن المؤشر ستوكس 600، زادت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية 0.7% مقتفيةً أثر صعود أسعار المعادن النفيسة.



دعم السوق



وقدم قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية دعماً للسوق الأوسع، لكن أسهم شركات قطاع الدفاع والفضاء انخفضت 1.3% بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «⁠قريبان جداً» من التوصل ‌إلى اتفاق لإنهاء الحرب في ⁠أوكرانيا، مع إقراره بأن مصير منطقة دونباس لا يزال قضية رئيسية عالقة.



وسينصب الاهتمام خلال أسبوع ⁠اختصرته العطلات على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأحدث المقرر صدوره غداً.



وخفض ‌البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر. وأشار إلى خفض إضافي واحد فقط العام القادم، لكن المشاركين في السوق يراهنون على خفضين إضافيين على الأقل، كما يتوقعون أن يميل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم إلى تيسير السياسة النقدية.