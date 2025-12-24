أصدر رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا، قتيبة بدوي، قراراً يقضي بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر يناير القادم دعماً للمنتج المحلي.



ووفقاً للقرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، شملت المنتجات «البطاطا، البندورة، الملفوف، القرنبيط، الجزر، الخس، الليمون، الحمضيات، الفریز، البیض، زيت الزيتون، الفروج الحي، الفروج الطازج والمجمد وأجزاءه».



وألزم القرار إدارة الجمارك العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن تلك الأصناف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، على أن يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره.



قنوات تسويقية مباشرة



من جهتها، أعلنت غرفة زراعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية إطلاق مبادرة «من المنتج إلى المستهلك» يوم الأحد 28 ديسمبر الجاري، وذلك لدعم الإنتاج الزراعي والمنتجين وتنشيط العملية التسويقية.



وقال رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن:«إن هذه المبادرة التي تستمر لمدة عشرة أيام في مقر الغرفة، تهدف إلى إيجاد قنوات تسويقية مباشرة تضمن بيع المنتجات الزراعية والغذائية من المنتج إلى المستهلك مباشرة، بما في ذلك منتجات الدواجن والبيض والعسل والفطر والخضار، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج من أعلاف وبذور وأسمدة بأسعار تنافسية».