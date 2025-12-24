تجاوز الذهب مستوى ‍4500 دولار للأوقية الأوقية، اليوم، للمرة الأولى وارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضًا.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1% إلى 4493.76 للأوقية بحلول الساعة 10:32 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 4525.19 دولار في وقت سابق، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير القادم 0.3% إلى مستوى قياسي بلغ 4520 دولارًا.



الفضة لأعلى مستوى



وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 72.09 دولار للأوقية، وسجلت الفضة أعلى مستوى على الإطلاق عند 72.70 دولار.



وارتفع البلاتين 0.3% عند 2282.70 دولار، وبلغ ذروته عند 2377.50 دولار قبل أن يتخلى عن مكاسبه. وانخفض البلاديوم 2.5% إلى 1815.25 دولار، متراجعًا بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاث سنوات.