تجاوز الذهب مستوى 4,500 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، للمرة الأولى على الإطلاق، إذ ارتفع في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 4,503.59 دولار للأوقية، بعد أن سجّل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 4,509.65 دولار في وقت سابق، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.7% إلى مستوى قياسي بلغ 4,540.60 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.‍5% إلى 71.80 دولار للأوقية، وكانت قد سجّلت أعلى مستوى لها ‌على الإطلاق عند 71.85 دولار في وقت سابق.

وارتفع البلاتين بالمعاملات الفورية 2.9% ‌إلى 2,342.25 دولار للأوقية بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,347.40 دولار، في حين زاد البلاديوم 3% تقريباً إلى 1919.69 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.