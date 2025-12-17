أعلنت شركة هواوي عن إطلاق موسم العطاء، وهي المبادرة المرتقبة التي تهدف إلى تقديم قيمة استثنائية وتجسيد التزام الشركة بالعناية والابتكار في المملكة العربية السعودية. ويستمر الموسم حتى 15 يناير 2026، ليعكس شعار هواوي «نهتم بك» عبر مجموعة من المزايا الحصرية في مراكز الخدمة التابعة لها بالمملكة.

يقدم موسم العطاء من خدمة هواوي مجموعة من العروض المميزة، تشمل خدمات مجانية لأجور إصلاح الأجهزة، واقيات شاشة مجانية في مركزي خدمة هواوي في واجهة روشن بالرياض وجدة بارك، واستبدال البطاريات بأسعار تنافسية تبدأ من 79 ريالاً سعودياً للهواتف والأجهزة اللوحية، و299 ريالاً سعودياً لأجهزة الحاسب المحمول، وخصومات تصل إلى 20% على باقات HUAWEI Care+التي تغطي الأضرار العرضية، مع إمكانية الإصلاح مقابل 79 ريالاً سعودياً فقط، مرتين خلال عامين، إضافة إلى خصم 50% على استبدال سماعات الأذن المفقودة، ناهيك عن هدايا حصرية للعملاء الذين يقومون بإصلاح أجهزتهم في مركزي الخدمة في واجهة روشن وجدة بارك. ولتعزيز سهولة الوصول، توفر هواوي خدمة البريد المجاني في جميع أنحاء المملكة للعملاء الذين يتعذر عليهم زيارة مركزي الخدمة المذكورين.

تعزيز تجربة العملاء

وقال السيد بيك ينغ، نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربي السعودية: «يمثل موسم العطاء من خدمة هواوي أكثر من مجرد حملة ترويجية؛ فهو امتداد لالتزام هواوي برضا العملاء، وإطالة عمر الأجهزة، ودمج التكنولوجيا في أسلوب الحياة. ومن خلال الجمع بين العروض العملية واللمسات المدروسة، تعزز هواوي مكانتها كشريك تقني موثوق في المملكة العربية السعودية». وأضاف: «هذا الموسم يهدف إلى إظهار وقوف هواوي إلى جانب عملائها — ليس فقط عبر الأجهزة المتطورة، بل أيضاً من خلال دعم ما بعد البيع الذي يحمل معنى وقيمة». وتابع: «نحن فخورون بتقديم خدمات تعكس فلسفتنا المتمثّلة بالاهتمام بالعميل».

التوفر

يستمر موسم العطاء من خدمة هواوي حتى 15 يناير 2026 في جميع مراكز خدمة هواوي بالمملكة، مع عروض وتجارب حصرية في واجهة روشن بالرياض وجدة بارك. ولمزيد من التفاصيل، يمكن للعملاء زيارة الموقع الرسمي لهواوي.