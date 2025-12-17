تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» بنهاية تداولاته اليوم (الأربعاء)، إلى مستوى 10.414 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.37% ليفقد المؤشر نحو 39 نقطة، ليسجل أدنى مستوى في عامين وشهر.



وفقدت الشركات والصناديق المدرجة البالغ عددها 265 شركة وصندوقاً في مؤشر «تاسي» بنهاية تداولاتها اليومية نحو 43.31 مليار ريال، لتتراجع القيمة السوقية الإجمالية إلى أقل من 8.74 تريليون ريال.



وبانخفاض اليوم تصل خسائر المؤشر منذ بداية الأسبوع الحالي إلى 302 نقطة وبنسبة 2.82%.



وبلغت قيمة الصفقات نحو 3.47 مليار ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 149.42 مليون سهم، وارتفعت أسهم 123 شركة وصندوقاً، فيما تراجعت أسهم 134 شركة وصندوقاً، وحافظت 8 شركات على مستوياتها السابقة دون تغيير.